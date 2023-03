Un magazzino di droga nella stanza del b&b: arrestato presunto spacciatore

Quanto sequestrato dalla polizia locale

La Spezia, 1° marzo 2023 – Finisce dietro le sbarre la permanenza in città di un cittadino senegalese di 27 anni, irregolare sul territorio italiano, che da tempo alloggiava in un bed and breakfast sulle alture del centro cittadino e lì aveva adibito la camera della struttura ricettiva come magazzino per stoccare sostanze stupefacenti.

Un’operazione congiunta di personale della sezione di polizia amministrativa e polizia giudiziaria del comando di polizia locale della Spezia ha portato al sequestro di circa 3 etti di sostanza stupefacente, hashish, parte della quale già suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato cittadino. Erano giunte diverse segnalazioni di cittadini circa il comportamento indecoroso di alcuni occupanti di un bed and breakfast, motivo per il quale è finito sono stati disposti i dovuti approfondimenti da parte del comando.

Durante l'ispezione alla struttura, il personale operante ha individuato in una stanza un cittadino senegalese già noto agli agenti per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti (era già stato arrestato nel 2021). La mancanza di documenti del nordafricano oltre al suo atteggiamento nervoso, evasivo e poco collaborativo ha fatto scattare il campanello d’allarme e, dati i suoi precedenti hanno deciso di effettuare una perquisizione d’iniziativa per la ricerca di sostanza stupefacente.

La perquisizione svolta da personale della sezione di polizia giudiziaria con l’ausilio dell’unità cinofila Jazz, ha fatto sì che venisse rinvenuta circa 3 etti di sostanza stupefacente, ben distribuita nella camera della struttura e occultata in borse, comodini e anche incollata sotto le doghe del letto. Durante le operazioni è stato rinvenuto denaro contante, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione, usato per realizzare le dosi presumibilmente da consegnare agli acquirenti. Immediate le manette ai polsi a carico dell’uomo che ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando di polizia locale e questa mattina sarà processato per direttissima al Tribunale della Spezia. Per quanto riguarda il titolare del bed & breakfast la posizione è al vaglio della sezione di polizia amministrativa della polizia locale.

Marco Magi