Drammi familiari il 21 marzo all’Astoria, con ’Il Figlio’ di Maccarinelli

Arriva lo spettacolo in sostituzione del ‘Calamaro Gigante’, annullato dalla compagnia appena qualche giorno fa e che sarebbe dovuto andare in scena il 12 marzo al Teatro Astoria di Lerici. "Ci siamo mossi subito per trovare una buona soluzione per i nostri abbonati e per il nostro pubblico e ritengo che la proposta sia ancora più valida – spiega Lisa Saisi, assessore alla cultura –. Lo spettacolo proposto è ‘Il Figlio’ con Cesare Bocci, storico Mimì del Commissario Montalbano, Galatea Ranzi, Giulio Pranno e Marta Gastini". La storia fa parte di una trilogia scritta da Florian Zeller per la regia di Piero Maccarinelli composta da ‘Il Padre’, ‘La Madre’ ed appunto ‘Il Figlio’, da cui sono stati tratti anche film vincitori di premi Oscar. La storia è un dramma familiare in cui si analizzano i difficili rapporti intergenerazionali. Lo spettacolo andrà in scena il 21 marzo alle 21. Un secondo spettacolo di prosa è previsto per martedì 26 marzo, sempre in abbonamento, ed è ‘Maria Brasca’ di Andrèe Ruth Shammah con Marina Rocco, Mariella Valentini, Luca Sandri e Filippo Lai sulla celebre storia di Giovanni Testori. Per la sezione ‘Tutti a Teatro’, domenica 17 marzo, alle 16 ‘Caro Lupo’. Infine, per la sezione ‘Infanzie a Teatro’ dedicata agli alunni delle scuole del territorio, l’ultimo spettacolo in calendario, ‘Q come Scuola’, venerdì 15 marzo alle 9.30 e dedicato agli studenti del ciclo delle secondarie di primo grado. "Un mese bello pieno di eventi teatrali dedicati a fasce di pubblico molto diverse – conclude Saisi –. Lavoriamo perché l’offerta sia completa e per avvicinare la cittadinanza al mondo del teatro, dove la finzione racconta la realtà e quando si esce non si è mai gli stessi di quando si è entrati. In quest’epoca di velocità e digitalizzazione, il teatro è l’occasione della riflessione, del tempo sospeso, dell’immaginazione". Per info e prenotazioni rivolgersi direttamente al botteghino del teatro negli orari di apertura o al 348 5543921 anche via WhatsApp.

m. magi