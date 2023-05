Dragowski tiene la squadra in partita Pesano troppe prestazioni insufficienti

DRAGOWSKI 7: nulla può sui gol atalantini. Ma lui è il solito Drago, a tratti sontuoso.

AMIAN 5: Nel primo tempo se la cava. Quando l’Atalanta alza la pressione, crolla. Pesa il grave errore del corner regalato da cui nasce il 2-1, più ancora della deviazione che spiazza Dragowski. (FERRER 5,5: Soffre le accelerazioni di Boga, ma è apprezzabile la sua generosità).

WISNIEWSKI 5,5: pesano i tre gol, ma la prestazione la garantisce sempre. Non sarà un fenomeno, ma è un difensore solido, anche contro avversari temibilissimi. Nel malaugurato caso, sarebbe un caposaldo da cui ripartire.

NIKOLAOU 5,5: meglio di altre volte, fa la sua parte nel fortino, ma viene travolto anche lui dai dieci minuti decisivi di furore atalantino. Nel finale avrebbe un’opportunità, ma Krollis…

RECA 4,5: in una difesa a quattro i suoi limiti emergono impietosi, in impostazione e in copertura, con due gravi errori, su Toloi e soprattutto su Muriel nel 3-1. Zappacosta gli impartisce una dura lezione.

BOURABIA 6: obbligato a un match di copertura che non gli si addice, spesso dà l’impressione di sparire dal campo. Eppure trova un gol fantastico che riapre i giochi (KROLLIS 4: la colpa non è sua, ma di chi lo ha preso).

AMPADU 5.5: Cambiare sempre ruolo non lo aiuta. Forse condizionato dal giallo nel primo tempo, non riesce a contenere la furia bergamasca nella ripresa (ESPOSITO 4,5: Giocando sempre di prima azzecca un passaggio su dieci, nel timore di venire stritolato dalle Idre, ma così si schianta sugli scogli). BASTONI 6: l’assist è casuale, ma non viene per caso. Finalmente un centrocampista che, finché ha gamba, garantisce lotta e transizione veloce. E’ l’anima spezzina imprescindibile per tentare il tutto per tutto. (EKDAL 6: uno dei pochi che subentrando non fa crollare il complesso. La sua esperienza è una risorsa per il finale).

AGUDELO 5: Quelle poche volte che si vede, indugia nel solito vizio di intestardirsi in azioni personali. Il meglio lo riserva alla fine, con quella volata di 70 metri che lo distrugge e che Shomurodov non sfrutta (VERDE 6,5: la traversa è un segnale maledettamente sfortunato, come la sua stagione)

SHOMURODOV 5,5: Punta centrale non è, infatti dà il meglio quando si decentra, ruba palla e confeziona l’assist per Bourabia. Finisce nella morsa atalantina e non ne esce più. Nel recupero avrebbe persino la palla buona, ma la manda alle stelle. GYASI 6: l’Atalanta gli porta bene, a lei gli unici due gol della stagione. Trova morale e combina qualcosa di più del solito: che sia di buon auspicio per il finale.

SEMPLICI 5,5: Dal punto di vista temperamentale e di formazione, l’ha preparata al meglio di ciò che gli consente quest’organico. Ma perché intestardirsi in costruzioni dal basso e non marcare a uomo in area sulle palle inattive? Sono dettagli pesanti, che costano il match.

MARINELLI 6: sbaglia il giallo su Bastoni, ma non fa danni.

Mirco Giorgi