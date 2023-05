Dragaggio verso la conclusione La sabbia riversata sulle spiagge

Sono in via di ultimazione, nel golfo di Levanto, le operazioni di dragaggio dello specchio acqueo antistante lo scoglio della Pietra, sul lato orientale del litorale. Anche quest’anno il prelievo della sabbia accumulata tra il porticciolo dei pescatori e la diga a protezione dell’abitato antistante la spiaggetta dietro il molo, si sono rese indispensabili per consentire le manovre dei battelli del Consorzio marittimo ‘5 Terre-Golfo dei poeti’, che effettuano servizio di trasporto dei passeggeri lungo la costa e che attualmente attraccano nell’area nautica in località Vallesanta.

L’intervento prevede il prelievo di circa 4.200 metri cubi di materiale, che verrà redistribuito, attraverso l’impiego di mezzi meccanici, sulle spiagge comprese tra l’area nautica di Vallesanta e la foce del torrente Rio Gavazzo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune ha emanato un’ordinanza che durante l’esecuzione dei lavori, dalle 8 alle 20, vieta l’accesso e la sosta in spiaggia e la balneazione negli specchi acquei antistanti il tratto di arenile interessato dai movimenti dei mezzi che trasportano il materiale per il ripascimento.