Dragaggi, uno studio sulle correnti L’analisi per i conferimenti in mare

Il calo dei traffici di merce su container generatosi da settembre 2022 con un picco a gennaio (- 47 per cento) nel porto della Spezia non parrebbe rallentare, sul piano degli intendimenti, le varie partite aperte per l’espansione dei moli Ravano e del Terminal del Golfo, tra annessi, connessi. Fra questi ci sono le mosse preventive per sviluppare senza scosse l’operazione preliminare dei dragaggi dei fondali per fare spazio alle navi più grandi per le quali necessita un battente d’acqua di 15 metri. Si colloca in questo contesto un affidamento in materia di studio idrodinamico collegato all’individuazione del punto nel quale conferire il quantum di fanghi puliti che, per legge, può essere rilasciato in mare. Il quantun del conferimento non è ancora noto. Sul punto è in fase di elaborazione il progetto complessivo dei dragaggi chiamato, fra l’altro, a cogliere l’opportunità emersa dagli studi già effettuati sulla resa dei fanghi miscelati con calce per la realizzazione delle vasche di colmata. Ma intanto l’Autorità di sistema portuale ha messo le mani avanti rispetto alla possibilità di sversamenti in mare. Il riferimento, si desume dell’atto di affidamento pubblicato all’albo pretorio, è al mandato dato alla società Dhi Group srl (con sede legale a Genova) a sviluppare la simulazione del comportamento idrodinamico dell’area di conferimento dei materiali (non indicata nell’atto).

Da verificare è la prospettiva dell’estensione spaziale della torbità che, benché temporanea e legata i tempi di sedimentazione sul fondo per caduta, genera allarme sul fronte ambientalista, soprattutto in relazione alla presenza, seppur a miglia di distanza, di oasi marine protette, da quella del Parco nazionale delle Cinque Terre a quella del Parco regionale di Porto Venere. L’affidamento, sulla base dell’offerta pervenuta per via telematica ritenuta congrua, comporterà una spesa di 37 mila euro, un’inezia rispetto ai 36 milioni di euro stanziati per i dragaggi. Intanto, sempre sul piano delle opere connesse a dragaggi e all’espansione dei moli, l’Autorità di sistema portuale ha disposto un servizio di bonifica bellica dei fondali marini della Marina del Canaletto. L’affidamento in questo caso è al Consorzio Bonifica Bellica Subacquea con sede a a Scandicci per l’importo complessivo di 88mila euro.

Corrado Ricci