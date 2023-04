Dove butto il vecchio cellulare? La differenziata spiegata a scuola

"Fai la scelta giusta per l’ambiente: differenzia i tuoi Raee". Con questo slogan prende avvio la nuova campagna di sensibilizzazione (realizzata da Acam Ambiente, Gruppo Iren, in collaborazione con il Comune della Spezia e finanziata dal Centro di coordinamento Raee) che si pone l’obiettivo di informare e rendere tutti i più consapevoli sul corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una tipologia che rappresenta appena l’1% delle centomila tonnellate di rifiuti che ogni anno vengono raccolti a Spezia, ma che può risultare pericolosissima se non smaltita nel modo giusto. Questo perchè lavatrici, frigo, computer, televisori e cellulari spesso contengono al loro interno sostanze altamente inquinanti - come metalli pesanti, schiume isolanti, mercurio e gas lesivi per l’ozono (come ad esempio clorofluorocarburi) che possono rappresentare un colossale danno per l’ambiente. La campagna di comunicazione, presentata ieri a Palazzo Civico, prenderà avvio a fine mese e durerà fino al prossimo autunno, articolandosi in più attività: dalle affissioni di cartelloni informativi ai gazebo per incontrare i cittadini nelle piazze, e naturalmente i contenuti digitali, che verranno diffusi sui siti e sui profili social di Acam Ambiente e del Comune, accompagnati dall’hashtag #DifferenziaRAEE. "La raccolta differenziata dei rifiuti – sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini – dipende soprattutto dal comportamento dei cittadini, per traguardare la sostenibilità ambientale serve l’impegno di ognuno di noi. Il nostro obiettivo è arrivare al 90% di raccolta differenziata, per avere un territorio più pulito e al contempo continuare a diminuire la Tari, che è ad oggi la più bassa di tutta la Liguria". Un’attenzione particolare verrà dedicata alle scuole secondarie di secondo grado: nei plessi di licei e istituti superiori verranno posizionati dei contenitori dedicati alla raccolta di smartphone, auricolari e tablet.

L’iniziativa sarà supportata da un incontro introduttivo con dirigenti e insegnanti, prevederà la produzione di materiale didattico digitale e cartaceo e anche incontri formativi durante i quali un educatore ambientale sensibilizzerà gli studenti a portare i "piccoli raee" a scuola per conferirli nei contenitori che Acam Ambiente provvederà a svuotare periodicamente. E’ forse la parte più importante dell’intero progetto, perché si rivolge ai cittadini di domani. Le nuove generazioni hanno di per sé una spiccata sensibilità ambientale, che può essere il motore di un vero cambiamento nella società. VCG