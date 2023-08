Doppio Sogno", Violinista Suh e Violoncellista Prandi al Lerici Music Festival"

‘Doppio sogno’ è il titolo del concerto che si terrà stasera, alla rotonda Vassallo, per il Lerici Music Festival. Protagoniste la violinista Elly Suh e la violoncellista Miriam Prandi, assieme all’Orchestra della Toscana diretta Arseni Shkaptsov (che ha collaborato, tra gli altri, con Ennio Morricone). Alle 21.15, presenteranno un programma dedicato al Doppio concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, op. 102 di Johannes Brahms e alla Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92 di Ludwig van Beethoven. Sensibile e coinvolgente Suh, che suona un violino Guarneri del Gesù, generoso prestito di un mecenate anonimo, grazie all’assistenza di Florian Leonhard Fine Violin Prandi, pur appartenendo alla generazione di giovani interpreti, grazie ad un talento musicale e una versatilità non comune, si distingue con le sue interpretazioni come personalità d’eccezione in grado di affrontare il repertorio non solo come violoncellista ma anche come pianista. Per informazioni si può chiamare il 379 1379677.