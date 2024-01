Doppio set musicale all’osteria Da Bacchus. Protagonista della sera il Funktomatic Trio

Proseguono anche nel nuovo anno gli appuntamenti musicali organizzati da Stefano Occhiuzzi all’osteria Bacchus. Dopo il primo live approntato il secondo giorno dell’anno, stasera si va di nuovo in scena, quando sul palco del locale di viale Amendola, si svilupperà una doppia tappa. Un doppio set musicale, in realtà, alle 19 e alle 21, quando Bacchus ospiterà il Funktomatic trio, una band formata da Leo Corradi all’organo Hammond, piano elettrico e sintetizzatori e batteria, Diego Piscitelli al basso elettrico e contrabbasso, e Giacomo Lomasti alla chitarra e batteria. Tre musicisti di esperienza, in particolare i primi due, che sapranno coinvolgere il pubblico presente. Unito da una grande passione per il funk e la black music, il terzetto presenterà un repertorio che spazia dalla musica di Herbie Hancock a quella di James Brown. Ulteriori informazioni sono disponibili sono disponibili contattando il numero di telefono 339 4908117 (anche per le prenotazioni).