Doppio presidio su turismo e fumi dalle navi

Domani alle 11 sotto il Palazzo di giustizia e poi alle alle 18 nei pressi di largo Fiorillo la Rete ambiente altro turismo torna a mobilitare i cittadini sul tema dei fumi rilasciati dalle navi da crociera senza dimenticare "altri problemi generati dalle molteplici fonti inquinanti che affliggono il Golfo e il territorio. "Come scriviamo nei nostri striscioni – sottolineano gli organizzatori –, noi non siamo contrari al turismo, ma lo vogliamo ricondurre a una dimensione legata ai limiti territoriali e ambientali del nostro comprensorio: non si può all’infinito far crescere questo settore, su cui le crociere hanno molto peso, senza pensare alle conseguenze di tutto ciò.