Doppio appuntamento col Trac Festival sotto lo chapiteau del Pin

Doppio appuntamento del Trac Festival per il giorno dell’Epifania. Domani, alle 17.30, lo chapiteau allestito al Pin, con la compagnia Libertivore, ospiterà i voli armoniosi e ipnotici di ‘Hêtre’, in un corpo a corpo tra un’acrobata e un ramo sospeso. A seguire, ‘Phasmes’, un duo acrobatico spericolato che esplora l’unione tra umano e animale. In Hêtre una giovane donna si allontana gradualmente dal mondo reale ed entra in una foresta di misteri e sogni. Il suo corpo, come se fosse una liana, si avvicina, si insinua, scivola fino a confondersi con il legno. In questo momento di solitudine non si chiude in se stessa, raccoglie le forze e spalanca le finestre, quelle che si affacciano verso l’altrove e l’intimo. Con Noémie Deumié, nella coreografia di Fanny Soriano, le musiche di Thomas Barrière e i costumi di Sandrine Rozier. ‘Phasmes’ ci invita in un viaggio meraviglioso dove sogni e realtà si intersecano. I personaggi interagiscono con l’ambiente circostante e rivelano poco a poco la propria natura umana. Invitato a spiare questa intimità, lo spettatore è colto da apparizioni furtive: il duo si dispiega e si contrae, dando vita a figure astratte ed evocative, come insetti stecco senza testa né coda. Un duo di mano a mano in uno spettacolo tra circo e danza. Con Erika Matagne e Johnson Saint-Félix, nella coreografia di Fanny Soriano, la creazione e la collaborazione di Vincent Brière et Voleak Ung, Mathilde Monfreux et Damien Fournier, le musiche di Thomas Barrière, le luci di Cyril Leclerc e i costumi di Sandrine Rozier. La compagnia Libertivore nasce nel 2005 grazie alla collaborazione fra Fanny Soriano, danzatrice e acrobata aerea, e Jules Beckman, musicista e performer. Insieme realizzano lo spettacolo ‘Libertivore’, per poi contribuire alla creazione di Autochtone con il collettivo Aoc. Ingresso: intero 10 euro, ridotto a 7, con biglietteria aperta 90 minuti prima (prevendita online sul circuito Vivaticket). Info: [email protected].

m. magi