Doppia tappa live per la chitarra di Marco Bartoccioni al Big Boss Man Il chitarrista Marco Bartoccioni si esibirà a La Spezia con la sua band, presentando il suo ultimo album "Play the Jocker". Un mix di rock, funk e blues che sta riscuotendo successo tra gli appassionati. Un ritorno alle radici della musica senza fronzoli, registrato in modo analogico per un tocco di autenticità. Per info e prenotazioni contattare il 0187 302685.