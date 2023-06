Dopo un incidente abbandona l'amico ferito: lo scooter era rubato

La Spezia, 14 giugno 2023 – Fa un incidente, abbandona il passeggero ferito sul posto e scappa: lo scooter era rubato ed il conducente senza patente. Tutto risale alla scorsa settimana quando, intorno all’ora di pranzo, la squadra infortunistica della polizia locale spezzina ha ricevuto una richiesta d’intervento per procedere ai rilievi di un sinistro stradale accaduto poco prima in via XXIV Maggio all’incrocio con via Severino Ferrari.

Al loro arrivo gli agenti hanno ricostruito senza alcuna difficoltà la dinamica dell’evento, originato dal sorpasso vietato a destra di un motociclo, che entrava in collisione con l’autovettura che stava sorpassando e che stava manovrando proprio verso destra per inserirsi in un parcheggio. Pochi i danni conseguenti al sinistro, che sarebbe stato risolto in poco tempo, se non fosse stato per il fatto che all’arrivo sul posto gli agenti hanno trovato solo l’autovettura ed il passeggero del motociclo, infortunatosi ad un arto durante la caduta. Il conducente dello scooter, dopo aver abbandonato il suo trasportato ferito, si era dato alla fuga con il chiaro intento di rendersi irreperibile.

Di fronte al muro di omertà eretto dal passeggero della moto, che ha rifiutato di ricorrere alle cure del pronto soccorso per i traumi subiti e taceva nel chiaro intento di proteggere quello che era con ogni probabilità un amico, la municipale ha avviato immediatamente le indagini per risalire ai dati del veicolo ed identificare il fuggitivo, trovando riscontro nei filmati delle telecamere del posto che avevano immortalato la targa dello scooter e che hanno fornito indizi sulle caratteristiche fisiche del conducente.

Dopo aver accertato che il motociclo era rubato, un furto denunciato dalla proprietaria nello scorso mese di maggio, e quindi trovandosi di fronte ad un vicolo cieco, la squadra infortunistica, con la collaborazione dei colleghi del reparto pronto intervento e prevenzione generale, ha iniziato un minuzioso lavoro di investigazione che ha portato gli agenti ad esaminare tutte le registrazioni delle telecamere posizionate sulle strade di maggiore percorrenza e delle telecamere associate al servizio di tracciamento delle targhe, il cosiddetto Targa System, poste ai varchi di accesso ed in uscita dalla città. Lo scooter, guidato sempre dallo stesso soggetto, un uomo dell’apparente età di vent’anni, ha circolato per la città quotidianamente, con una netta prevalenza di passaggi nella periferia sud del territorio comunale. Sono state quindi dislocate in tale zona alcune pattuglie in borghese, che in breve hanno individuato lo scooter fermo in via della Concia dove hanno atteso pazientemente il ritorno dell’utilizzatore e lo hanno bloccato poco dopo quando, munito di casco, si è messo alla guida.

Dall’identificazione è emerso che si trattava di un 23enne italiano che, nonostante la giovane età, aveva una lunga lista di precedenti per reati contro il patrimonio e legati allo spaccio e consumo di stupefacenti, senza patente in quanto mai rilasciata per difetto dei requisiti morali e psicofisici.

Si è proceduto quindi a suo carico per il grave reato di ricettazione e, dal punto di vista amministrativo, per gli illeciti di guida senza patente, circolazione senza la prescritta assicurazione, sorpasso vietato a destra e fuga dopo l’incidente, per un importo totale di circa 7mila euro. Il motociclo, ancora in buono stato di manutenzione, è stato immediatamente restituito alla proprietaria.

Marco Magi