Due donne rapinate e minacciate con una bottiglia, ragazzo di 17 anni in carcere

La Spezia, 5 ottobre 2023 – Minacciava le vittime con una bottiglia per rapinarle, diciassettenne finisce in carcere.

Nella serata di ieri, la squadra mobile della Questura della Spezia ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, nei confronti di un sedicente cittadino marocchino, indagato per due rapine a due donne alla Spezia.

Le investigazioni sono partite dopo due rapine, nelle notti del 12 e 14 settembre: mentre le donne stavano rincasando sono state avvicinate dal giovane che, brandendo una bottiglia, le ha minacciate per rapinarle.

Le indagini immediatamente intraprese dalla squadra mobile, anche grazie all’analisi delle telecamere di sicurezza cittadine e la conoscenza del territorio, hanno permesso di acquisire elementi utili per indirizzare le attenzioni investigative sul cittadino marocchino, che è stato rintracciato in centro città e trovato in possesso degli stessi capi di abbigliamento filmati dal circuito di videosorveglianza cittadino in occasione di una delle due rapine, nonché di un telefono cellulare risultato poi di provenienza furtiva perché asportato ad una donna che era stata borseggiata mentre si trovava a bordo di un autobus di linea.

Al giovane, da poco apparso in questa provincia, è stata contestata anche l’occupazione di un edificio pubblico dove, dopo la commissione di una delle rapine, aveva passato la notte ed era stato, la mattina successiva, identificato da personale dei carabinieri e denunciato pure per tale reato.

Raccolti consistenti elementi probatori, anche mediante l’escussione delle vittime dei reati, è stata notiziata la procura della Repubblica al Tribunale per i Minorenni di Genova che, vagliato il quadro complessivo delle risultanze investigative e valutato il concreto rischio che l’indagato potesse commettere altri gravi reati della stessa specie, ha richiesto al gip del tribunale per i minorenni di Genova l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, poi in effetti disposta ed eseguita nel tardo pomeriggio di ieri.