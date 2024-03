Donne Impresa Confartigianato. Pomeriggio di sport per i ragazzi

Quest’anno per l’8 marzo, Donne Impresa Confartigianato ha organizzato un pomeriggio di sport. Domani avrà luogo il primo torneo Confartigianato di calcetto, iniziativa di beneficenza a sostegno della Casa sulla Roccia, comunità educativa assistenziale nella quale Don Luca Palei ospita una dozzina di ragazzi dai 14 ai 18 anni. "Per la ricorrenza dell’8 marzo, le donne di Confartigianato, imprenditrici e dipendenti, solitamente organizzano eventi di stampo benefico – dichiarano Antonella Simone, Silvia Orlandini e Eleonora Landi che hanno coordinato l’iniziativa - ma è la prima volta che organizziamo una giornata all’insegna dello sport. Le imprenditrici di Donne Impresa Confartigianato hanno subito risposto con entusiasmo all’idea". I ragazzi saranno accolti alle ore 17.30 al campo sportivo Fantasy alle Pianazze, dopo il torneo si terrà un piccolo buffet riservato ai ragazzi offerto dalle imprenditrici di Confartigianato. Presenti in campo anche il presidente Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli che parteciperanno al torneo, indossando maglietta e calzoncini per i ragazzi della casa-famiglia. "Siamo molto felici di aver partecipato a questo evento come donne imprenditrici di Confartigianato – dichiarano le imprenditrici Roberta Condotti, Rossella Moisè, Manuela Stampetta, Cristina Tomaino, Patrizia Casentini, Anna Bucchioni, Irene Carabelli e Anna Alfano - per i ragazzi della Casa sulla Roccia. In questi anni per la ricorrenza della donna abbiamo proposto momenti di riflessione e eventi benefici per sottolineare il ruolo attivo delle donne imprenditrici".

Le imprenditrici che fossero interessate a partecipare al gruppo Donne Impresa Confartigianato per discutere e partecipare alle iniziative possono contattare il tel. 0187286655-69.