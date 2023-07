‘Donne guerriere’ del nostro tempo L’omaggio di Ginevra Di Marco

‘Donne guerriere’ degli anni Sessanta, donne guerriere di oggi. A Bolano, e precisamente in piazza Santa Maria, per il festival ‘Women - Voci di donna’, Ginevra Di Marco rende appunto omaggio alle ‘donne guerriere’ del nostro tempo. Vere combattenti che, con le loro scelte e la loro stessa vita, sono diventate pagine autentiche e indelebili della nostra memoria. Sulla scena la stessa Di Marco e Gaia Nanni che, accompagnate da Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e da Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras e elettronica, in un racconto originale e coinvolgente, daranno vita a dialoghi, monologhi e canzoni inedite e canzoni di tradizione popolare. Lo spettatore verrà a contatto con le vite di chi ha saputo costruire il proprio futuro e di chi, come molti, cerca di immaginare e il proprio. Donne operaie, militanti della parola e della canzone, passando da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, due figure fondamentali della scena folk italiana degli anni ‘60, per tornare a Ginevra e Gaia e, tramite loro, a tutte le donne di oggi. Un racconto collettivo ironico e profondo "che lega ‘noi’ e ‘loro’ con tante parole e musiche dal vivo, che ci facciano ancora ballare e ritrovare insieme". Ginevra Di Marco la ricordiamo per il suo ‘Quello che conta’, l’album dove fa sue le canzoni di Luigi Tenco, vestendole con un nuovo abito musicale: un delicato equilibrio che non tradisce lo spirito originale ma le rinnova, permettendo sempre alla loro essenza più profonda di affiorare. Un progetto che è tappa del percorso di esplorazione musicale della fiorentina – per dieci anni nel Consorzio Sonatori Indipendenti, al fianco di Giovanni Lindo Ferretti – intrapreso dai primi anni 2000, che l’ha portata a incontrare autori del calibro di Domenico Modugno, Violeta Parra, Mercedes Sosa oltre a personaggi della cultura internazionale come Margherita Hack, Luis Sepúlveda e Carmen Yanez. Info per la serata bolanese 0187 648366, con prevendite anche online sulle piattaforme Vivaticket e Ticketone.

Marco Magi