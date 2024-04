Donne e moda all’Etnografico

Al museo etnografico ‘Podenzana’ avrà luogo oggi, dalle 17, il quinto appuntamento del ciclo di conferenze gratuite organizzate dai Comune e circolo Il Porticciolo. Il tema dell’incontro odierno nella struttura di via del Prione 156 è ‘L’emancipazione della donna attraverso la moda’ a cura di Marinella Curre Caporuscio. L’abbigliamento è lo specchio dell’evoluzione del ruolo femminile nella società. In particolare il Novecento è il secolo in cui la moda esprime il cambiamento netto e profondo per ciò che riguarda la posizione sociale della donna e pone decisamente al centro la questione della sua emancipazione. "La donna per la prima volta si troverà a ricoprire ruoli finora riservati ai soli uomini – spiegano i promotori – . Conseguentemente la libertà di movimento richiesta sui luoghi di lavoro condizionerà il suo modo di vestire. Inoltre dalla fine dell’800 si assisterà all’affermazione dei grandi creatori ed al contempo alla nascita della grande distribuzione commerciale con l’apertura dei grandi magazzini e l’avvento delle principali riviste di moda". Info: allo 0187 727781.