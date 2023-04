Donna rimane in bilico con l’auto su un poggio

E’ rimasta in bilico con l’auto mentre percorreva una strada secondaria a Melara. Si è spaventata e ha temuto di ribaltarsi, per fortuna i soccorritori sono arrivati in tempo e hanno evitato il peggio. Attimi di paura per una donna di 37 anni, giovedì sera in via degli Oleandri. E’ accaduto poco dopo le 21, quando per cause ancora da chiarire la vettura ha rischiato di finire giù da un poggio. L’auto è rimasta con due ruote nel vuoto e una ruota sul ciglio, in un equilibrio davvero precario. La giovane donna, di origine romena ma residente alla Spezia ha dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco che l’hanno fatta scendere e messo in sicurezza l’auto. E’ intervenuta anche l’ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano, ma per fortuna non ce ne è stato bisogno. La donna, infatti, non ha voluto neppure essere accompagnata al pronto soccorso.