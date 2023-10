Domani inizia ’Libriamoci’ a La Spezia: Eventi per Scuole, Bambini, Libri, Film

Con un evento riservato alle scuole superiori prende il via domani, nella mediateca regionale ligure, ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, la 13a edizione della rassegna culturale promossa dal Comune e organizzata dal Sistema bibliotecario urbano. Il consueto appuntamento di promozione della lettura quest’anno ha come fil rouge il tema ‘No limits? Il senso del limite come valore’ e per quattro giorni sarà protagonista con eventi riservati alle scuole, laboratori per bambini, presentazioni di libri, conferenze, film e talk. Dunque, prima tappa alle 10.30 con la conferenza su ‘La peste alla Spezia e nel Levante ligure nel 1657’, tenuta da Roberto Palumbo agli studenti, nella quale si focalizza l’attenzione sui provvedimenti delle autorità pubbliche per contrastare l’epidemia con una breve digressione sulla storia della medicina dell’epoca. Dalle 16 alle 18.30 spazio a LibriamociKids, laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni (con prenotazione obbligatoria), a cura di Alessandra Cerretti ‘Sos dal Polo Nord!’ e Aidea, con la lettura del testo per affrontare l’argomento dell’inquinamento della plastica nei mari e della tutela dell’ambiente. Alle 16.30 Andrea Marrone presenta ‘Demoni, fantasmi e leggende del Giappone’ con l’intervento di Massimo Benassi, alle 18.30 Giampaolo Simi propone il suo ‘Il cliente di riguardo’ insieme a Gabriella Tartarini. Infine, alle 21, per LibriamoCinema, viene proiettato ‘La signora Harris va a Parigi’, presenta Benassi. Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È comunque possibile prenotare il proprio posto attraverso il sito www.libriamocisp.it.

m. magi