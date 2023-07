Domani concerto per Libi ’n Selàa

Prosegue domani (sempre alle 21.30) il programma di Libi ’n Selàa con il concerto del trombonista Gugliemo Nicolini. Genovese, nato nel 2005, è studente al Conservatorio Paganini dove frequenta il corso di trombone tenuto dal M° Massimo Gianangeli e al liceo classico. Ha studiato e studia con esponenti di primo piano del panorama trombonistico italiano e internazionale. E’ primo trombone nell’orchestra del conservatorio Paganini e nel ZeBrass Brass Ensemble. In passato ha ricoperto lo stesso ruolo in diverse orchestre in Italia e Canada, come la Greater Victoria Youth Orchestra, la Sooke Philarmonic Orchestra, l’Orchestra Classica di Alessandria e il British Columbia Brass Choir. E’ legatissimo a Tellaro tramite i nonni, tellaresi d’adozione. Sarà accompagnato al pianoforte da Caterina Picasso.