Documentario su Moretti nell’oratorio

Verrà proiettato domani sera, all’oratorio della chiesa di Mazzetta, il documentario ‘La rivoluzione di Mario’, con la regia della spezzina Paola Settimini, nella produzione Cut-up Publishing e Associazione Cinema e Cultura. All’interno del lavoro realizzato con grande impegno e precisione, sono presenti i contributi di Francesco Pannofino, Isabel Russinova, Marina Bassan, Francesco Branchetti, Paolo Gatti, Renato Giordano, Sabrina Menini, Silvano Pelagotti, Antonella Rebisso, Maurizio Alfio Ricevuto, Jole Rosa, Sandro Tore e Francesco Testi. A moderare la serata, nella sala di via Veneto, all’angolo di via Foscolo, il professor Lorenzo Moretti. Inoltre, alle 19.30, è stata organizzata una apericena con parte del cast, esclusivamente su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 1536425 (apericena a 10 euro, proiezione, alle 21, a 6 euro). Il documentario è dedicato alla figura di Mario Moretti, scomparso nel 2012, drammaturgo e ‘agitatore teatrale’, fondatore di teatri squisitamente Off (Teatro Tordinona, Caffè Teatro di Piazza Navona, Teatro in Trastevere, Teatro dell’orologio), ambasciatore del teatro italiano all’estero, inventore di rassegne e festival, a Roma come a New York, autore di decine di opere tradotte in più lingue e rappresentate in tutto il mondo. Scoperto il ‘teatro dell’assurdo’ di Samuel Beckett e Arthur Adamov, nel 1961 ha portato in scena l’atto unico ‘Il sesso di poi’ (al Teatro Pirandello), grazie anche al supporto dell’amico Pier Paolo Pasolini. Sempre attento a tematiche civili, sociali e politiche, da allora ha scritto e diretto più di cinquanta spettacoli, riscuotendo un grande successo.

Marco Magi