Dltm e Atena. Un seminario all’Università

Aziende, cluster, istituti scolastici, enti. Un seminario che vuole diventare strumento a servizio della Blue Economy e avviare un dialogo permanente volto a far crescere ulteriormente il settore. S’intitola "La formazione del personale, importante sfida per il successo dell’industria navale e nautica" l’evento organizzato da Dltm e Atena La Spezia e si terrà oggi dalle 15 presso il campus universitario della Spezia. L’obiettivo è, con questo confronto, sollecitare soluzioni ai problemi e incentivare le buone pratiche, dopo il recepimento delle rispettive esigenze e l’avvio di un dialogo fra le parti, che vada oltre l’evento. "Con questo seminario – spiega il presidente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Lorenzo Forcieri – inizia una nuova pagina della collaborazione fra il Distretto e Atena. L’economia del mare, il cui sviluppo è un dato di fatto, si può ulteriormente migliorare: fra le criticità che ancora devono essere risolte in questo quadro di eccellenza, c’è il mismatching, cioè la mancanza di incontro fra domanda e offerta". "La mancanza di personale non laureato, ma professionalmente qualificato è oggi uno dei problemi che i cantieri navali e l’industria della nautica lamentano – sottolinea il presidente di Atena La Spezia, ammiraglio Claudio Boccalatte –, fino a diventare talvolta fattore che limita la produzione ed impedisce di acquisire potenziali ordini". L’evento – a cui prenderanno parte rappresentanti di Dltm, Atena, Smart Lab, Its Accademia Marina Mercantile, Alfa Liguria, Scuola Politecnica, Its La Spezia, Iis Capellini Sauro, Sybass, Navigo Toscana, Sanlorenzo e Baglietto – potrà essere seguito anche in diretta streaming; per iscrizioni, inviare una mail all’indirizzo: [email protected].