Divieti a Fiumaretta e dietro al castello di Lerici

Sono al momento due le situazioni critiche per la balneazione in provincia in base alle analisi sui campioni di routine prelevati da Arpal. A Fiumaretta e nella spiaggia di San Giorgio, dietro il castello di Lerici: punti di balneazione che risultano quindi ad ora non conformi. Entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione suppletivo per la conferma o meno della situazione di non conformità. Le analisi di Arpal sono relative alle quantità di escherichia coli ed enterococchi intestinali. Il sindaco di Ameglia, Umberto Galazzo, ha emesso l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel punto di balneazione di Fiumaretta tra la spiaggia libera del molo e lo stabilimento balneare Neda. Analogo provvedimento è stato emanato dal primo cittadino di Lerici, Leonardo Paoletti, per il punto di balneazione della spiaggia di San Giorgio dietro al castello. "Dati anomali 7.000 enterococchi – ha dichiarato il sindaco Paoletti – anche perché anche per San Giorgio è la prima volta che si ha il problema. Lì non ci sono impianti potenzialmente inquinanti se si esclude la condotta di scarico di emergenza Acam. Per questo motivo abbiamo ripetuto prelievo come Comune e fatto un’ispezione con sommozzatori della condotta subacquea Acam, che è integra. Abbiamo fatto anche una ricerca di altre potenziali cause lungo la costa ma nulla è emerso. Un risultato così elevato è una anomalia che, nelle condizioni date, se corretto, induce a presumere uno scarico della condotta Acam attraverso la linea d’emergenza in zona".