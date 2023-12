Divertirsi imparando al museo e in biblioteca. Calendario di eventi per bambini e famiglie

È prevista per domenica una nuova tappa di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione comunale spezzina a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano. Alle 16 il Museo Lia organizza un laboratorio dal titolo ‘Con-tatto! Vietato non toccare’, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il museo custodisce opere d’arte che possono essere toccate. Sono sculture e rilievi da conoscere attraverso l’esperienza tattile, che consente a tutti di sperimentare la consistenza di forme e superfici. Nella fase laboratoriale verranno allenate le mani come strumento per fare, lavorando diverse paste modellabili che si plasmeranno con la guida dell’immaginazione. Il laboratorio ha il costo di 5 euro a partecipante con prenotazione obbligatoria ed è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero di telefono 0187 727220 o inviare una mail a [email protected].