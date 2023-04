Dissesto e depurazione Investimenti aggiuntivi per la Regione Liguria Un piano da 250 milioni

"Bisogna abbandonare il velleitarismo e cercare di investire sui progetti che abbiamo pronti. Altrimenti rischiamo davvero di perdere tanti dei fondi del Pnrr". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenendo ieri alla trasmissione Timeline su Sky Tg24. "Dalla Liguria – ha ricordato il governatore – abbiamo già presentato al ministro Fitto 250 milioni di investimenti aggiuntivi che saremmo in grado di chiudere nei tempi del Pnrr e che riguardano principalmente il dissesto idrogeologico e la depurazione delle acque". Concetti, quelli relativi alle modalità di impiego dei finanziamenti sui quali Toti aveva già avuto modo di chiarire la propria posizione nei giorni scorsi. "Regione Liguria – aveva detto il presidente – sta investendo moltissimo su tutti i settori di competenza del Pnrr, dalle grandi infrastrutture ferroviarie al porto fino alle reti di ospedali e case di comunità e Case di Comunità. Stiamo facendo il nostro lavoro e non saremo noi a rallentare il Pnrr. Anzi, se ci saranno più soldi per interventi contro il dissesto idrogeologico, per la depurazione delle acque e per il ciclo dei rifiuti saremo pronti a utilizzarli, come abbiamo scritto qualche settimana fa al ministro Fitto. Aspettiamo la rinegoziazione europea e i criteri di RePower Eu per vedere se potremo fare più di quello che stiamo facendo: le risorse che abbiamo le stiamo già utilizzando". "Io credo che il Pnrr, per come è stato pensato dalla stessa Europa abbia in sé delle limitazioni – aveva aggiunto Toti – che non consentono di utilizzarlo al meglio. A questo si aggiunga il fatto di aver talvolta costruito filiere che tengono poco conto delle istituzioni del territorio: questo non favorisce un monitoraggio e un coordinamento attento".