Disostruzione pediatrica. Gli infermieri spiegano le manovre salva-vita

In coincidenza con le Giornate internazionali della Professione Infermieristica, è andato in scena un nuovo incontro nella sede dell’Ordine degli infermieri con i cittadini, per descrivere le manovre di emergenza e salva vita, in particolare per l’età pediatrica. "Ogni anno incidenti legati a occlusione delle vie aeree, anche in normali momenti della vita, possono creare conseguenze gravi – dichiarano da Opi La Spezia – Il ruolo degli infermieri come educatori sanitari è per divulgare le buone pratiche, anche di comunicazione con la centrale 118 (il 112 numero unico dell’emergenza). Grazie ai nostri docenti esperti Nico Furletti e Benedetto Salerno, e per l’organizzazione a Cinzia Pisarelli, Benedetta Eguez e Francesco Falli".