Disco verde alla variante sul Demanio

Via libera dal Consiglio comunale di Monterosso all’adozione della variante al Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime. Tale variante ha coinvolto due importanti ambiti della linea di costa del territorio: il Circolo Velico e l’ex campo sportivo. Durante la seduta, il Consiglio comunale ha preso in esame e si è pronunciato sull’unica osservazione presentata, sottoscritta dai rappresentanti dei circoli nautici locali e dalle associazioni dei diportisti e dei pescatori locali: con grande favore, l’amministrazione ha preso atto che per la prima volta tutti i rappresentanti del diporto nautico residenti hanno sottoscritto un documento comune di richiesta, che mira all’individuazione di specchi acquei nella zona C dell’Area Marina Protetta. Il Comune si è impegnato, nelle prossime settimane, a organizzare un incontro con i sottoscrittori dell’osservazione: l’obiettivo è quello di definire una variante al Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime dedicata appositamente al diporto nautico, al fine di valutare la sua fattibilità con gli uffici della Regione Liguria. "La realizzazione di questa Variante - è scritto in una nota del Comune - rappresenta un passo avanti significativo verso una migliore gestione delle Aree Demaniali Marittime, consentendo nel contempo una maggiore fruizione delle stesse".