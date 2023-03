Disco verde al truck loadingArriva l’ok dei ministeri al progetto per Panigaglia e al servizio navetta in rada

Dodici mesi per iniziare i lavori, 36 per concluderli. Sono i tempi massimi fissati dal decreto interministeriale per dare forma al nuovo volto del terminal metanifero di Panigaglia nel territorio comunale di Porto Venere: non solo rigassificatore del GNL (che arriva via mare) per le forniture civili e industriali nell’Italia del Nord ma anche centrale di rifornimento delle autobotti per i distributori autostradali per i mezzi pesanti; ciò sullo sfondo della prospettiva a più lungo termine, ancora sotto vaglio istruttorio, di diventare anche hub per il rifornimento delle bettoline destinate a pompare GNL alle navi di nuova generazione e per riempire le cisterne delle piccole metaniere destinate a soddisfare i bisogni della Sardegna. Il disco-verde al progetto "Integrazione accorpamento Truck Loading e rifacimento pontile secondario" - la cui presentazione risale al 21 aprile del 2021 - lo hanno alzato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La firma è degli esponenti apicali della Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza e della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo per le vie d’acqua interne. Loro sono Marilena Barbaro e Maria Teresa Di Matteo. L’autorizzazione contempla anche quello che...