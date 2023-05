Discariche a cielo aperto, sos al prefetto per smascherare i pirati

Abbandono di sacchi e materiale ingombrante proprio sotto il crinale delle 5Terre nel territorio pignonese. E’ quello che sta succedendo in questi giorni ai bordi della strada provinciale che collega Levanto e Monterosso a Pignone. Un comportamento criminoso e aberrante, da parte, al momento, di mani ignote che gli investigatori stanno cercando di smascherare. Investigatori che agiscono su mandato del prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini alla quale l’altro ieri si è rivolto il sindaco di Pignone Ivano Barcellone sollecitato da varie denunce che gli sono pervenute da parte di cittadini e ambientalisti.

"Una vera e propria discarica a cielo aperto - tuona il sindaco Barcellone - e che oltretutto come amministrazione civica non possiamo smaltire perchè i costi di smaltimento il comune di Pignone non può assolutamente permetterseli viste le casse pressochè vuote e per bonificare occorrono dai 2 ai 3 mila euro. Ho fatto presente al prefetto - aggiunge Barcellone - che occorre un intervento strutturale per aiutare i piccoli Comuni ad affrontare questa piaga che deturpa un’area che si trova a poche centinaia di metri dal Parco Naturale delle 5 Terre". Barcellone va giù duro. "Siamo diventati un ricettacolo di rifiuti. Un ricettacolo di rifiuti per chi fa i propri interessi alle spalle degli altri. Non si sa chi possa essere. Se una ditta o privati cittadini. So solo che per rimuovere quel tipo di rifiuti occorrono ditte specializzate: frigoriferi, sacchi contenenti materiale per l’edilizia e immobili di vario genere. Insomma rifiuti speciali". Ma c’è di più. "Abbiamo ricevuto comunicazione - è sempre il sindaco - dai Forestali di rimuovere il materiale e smaltirlo a nostro carico per evitare ulteriori discariche. Ma, ripeto, il Comune non può pagare. Ho chiesto al prefetto di aiutarci a risolvere questa situazione. Spero che le indagini arrivino presto a risalire ai responsabili".

Euro Sassarini