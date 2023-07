Discarica abusiva nell’ex caserma Scatta la denuncia per 19 aziende

La zona dell’ex caserma dei vigili del fuoco a Pagliari era diventata una discarica a cielo aperto. I primi interventi della polizia locale risalgono all’anno scorso, ma gli abbandoni continuavano a ripresentarsi con sempre maggiore intensità. Così è iniziata un’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Elisa Loris, della polizia locale e dei carabinieri forestali che dopo mesi di lavoro hanno smascherato un’organizzazione che gestiva una discarica non autorizzata nell’ex caserma, che aveva superato i 400 metri cubi di materiale accumulato. Denunciati per aver organizzato il trasporto abusivo e l’abbandono di rifiuti due fratelli bosniaci di 41 e 37 anni e una donna serba di 54. Appurato anche il coinvolgimento di un minore, segnalato al competente tribunale di Genova. Nello specifico, il 41enne bosniaco raccoglieva svariati rifiuti, per la maggior parte speciali, in giro per la provincia.

E’ stato accertato che ben 19 aziende gli conferivano indebitamente i rifiuti per uno smaltimento ’rapido’, non tracciabile e che eludeva la normativa ambientale vigente. I titolari delle 19 ditte saranno tutti denunciati per l’illecito smaltimento di rifiuti, mentre i privati cittadini che hanno abbandonato i rifiuti saranno invece sanzionati in base al regolamento comunale, con multe da 300 a 450 euro.

I rifiuti, spesso costituiti da batterie, isolante, cartongesso e scarti edili, venivano smaltiti nell’ex area dell’ex caserma, ora di proprietà di una società immobiliare, nonché sui terreni limitrofi di proprietà del Comune della Spezia. A dimostrare il tutto, un lavoro certosino dei militari dei carabinieri forestali e degli agenti della polizia locale, che per mesi hanno seguito i movimenti di mezzi e persone nell’area. Di fatto il business fruttava bene al trio, che in un mese è riuscito a raccogliere circa 13 tonnellate di rottami ferrosi, oltre ai compensi per i rifiuti smaltiti illecitamente. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che avvierà l’operazione di bonifica.

Massimo Benedetti