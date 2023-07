Disabili senza aiuti familiari Finanziamenti anche per la realizzazione di alloggi

Via libera da parte della Regione Liguria allo stanziamento di quasi due milioni di euro per il sostegno delle persone disabili prive del sostegno familiare. Nello specifico, una quota di un milione e 436.880 euro è dedicata alle progettualità e alla presa in carico delle persone con l’assegnazione delle risorse ai Comuni capofila della conferenza dei sindaci Asl. La quota residua di 500 mila euro è finalizzata alla realizzione di soluzioni alloggiative innovative attraverso il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature per il funzionamento degli alloggi (domotica), anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità, attraverso un avviso pubblico.