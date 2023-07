Disabili e subacquei insieme in immersione

Affrontare il mare in piena libertà, senza limiti. E’uno degli obiettivi della quattordicesima edizione dello stage ’’Insieme in Immersione’’, dedicato ai subacquei con disabilità e organizzato con il contributo di Handicapped Scuba Association (Hsa) e del Comune di Portovenere, che si è svolta ieri al Comando Subacquei ed Incursori Teseo Tesei (Comsubin) della Marina Militare. Oltre quindici subacquei con diversi gradi di disabilità hanno avuto la possibilità di immergersi nelle bellissime acque antistanti il golfo della Spezia, fianco a fianco ai loro istruttori e ai palombari e incursori del Comsubin, in uno straordinario connubio di solidarietà e passione per il mare.

"Un appuntamento di grande di grande rilevanza e che in quattordici anni di storia ha visto oltre cinquecento Sub Hsa vivere l’emozione di immergersi con i professionisti delle immersioni militari, attraverso una proficua condivisione di ideali e di amicizia insita naturalmente nel mondo subacqueo, e che consente a questi straordinari atleti di maturare la consapevolezza delle proprie capacità e della propria autostima – sottolinea la Marina Militare - Una giornata quindi da ricordare nel solco di una ormai ultradecennale collaborazione, che vede la Marina Militare e il Comsubin impegnati con Hsa e le amministrazioni locali nel realizzare questo gratificante obiettivo e progetto di inclusione sociale".