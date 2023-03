Diritto di recesso "Il venditore non può accorciare i tempi"

I casi di truffe online sono tantissimi e ognuno diverso dall’altro. "Una donna aveva acquistato online una poltrona con alzata assistita ma poco dopo la consegna si era evidenziato un difetto per il quale lo schienale aveva iniziato a staccarsi dalla seduta impedendo così l’utilizzo del bene. Vi erano poi lesioni varie in alcune parti della poltrona. L’azienda non aveva fornito alcuna assistenza e siamo dovuti intervenire come associazione di consumatori per ottenere la sostituzione" racconta Alberta Musetti di Adoc Toscana Nord. Il rispetto delle condizioni di vendita poi è essenziale: "Un consumatore aveva comprato un orologio ma il diritto di recesso era stato ridotto a 10 giorni invece di 14, una grave violazione della normativa imposta dal Codice del consumo. Inoltre il libretto di istruzioni riguardava un altro modello. Il consumatore ha richiesto al venditore di rendere l’orologio senza successo perché, sosteneva il venditore, era passato il periodo di recesso. Anche in questo caso grazie ad Adoc la richiesta è stata accolta perché con la violazione dei termini legali il consumatore aveva a disposizione 1 anno per esercitare il suo diritto".