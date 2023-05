Dipendenti in cassa integrazione Quali incentivi possibili

Un discorso a parte meritano gli sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori in cassa integrazione. Anche in questo caso la risposta non è immediata – afferma il dottor Rossi –. Nel 2022, era previsto uno sgravio disciplinato dalla legge 2342021 indirizzato ai datori di lavoro privati che assumevano con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali era attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. La legge di bilancio 2023 in merito alla riconferma anche per questo anno delle agevolazioni ha sfruttato la tecnica del rimando creando alcune perplessità riguardo alla volontà di prorogare l’applicazione di tale agevolazione anche per il 2023. L’interpretazione prevalente, che condivido, è che nella legge di bilancio non si sia voluta estendere tale agevolazione al 2023, almeno con questa legge, ma il dubbio rimane e speriamo che venga presto chiarito con una circolare interpretativa. La materia degli incentivi alle assunzioni, come si può capire è in continua evoluzione.