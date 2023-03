Dipendente la cita per estorsione Commerciante assolta dall’accusa

Una nota commerciante spezzina è stata assolta con formula piena dall’accusa di estorsione nei confronti di una dipendente. Lorena Bardi, titolare del bar tabaccheria di via Buonviaggio a Migliarina, secondo l’accusa, dal settembre 2015 al settembre 2017 avrebbe obbligato una sua dipendente quarantenne ad accettare un compenso minore di quello che risultava in busta paga, pari a circa 300 euro mensili, minacciandola che se non avesse accettato sarebbe stata licenziata. Il giudice dell’udienza preliminare Mario De Bellis l’ha assolta, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato di fiducia Davide Bonanni, che aveva scelto il giudizio abbreviato.

Il legale ha fatto presente che la dipendente aveva anche fatto causa alla sua datrice di lavoro ed aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per ricevere le differenze retributive a suo favore. La titolare aveva presentato ricorso al decreto ingiuntivo sempre attraverso l’avvocato Davide Bonanni, il quale ha ottenuto lo scorso ottobre una sentenza favorevole da parte del giudice Giampiero Panico, che in accoglimento all’opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando non sussistere il credito. I cedolini dei pagamenti risultavano infatti firmati per ricevuta dalla dipendente, che inoltre aveva anche sottoscritto i Cud.

E’ emerso anche che la dipendente era solita prendere dal bar pacchetti di sigarette e alimenti, o più in generale acquisto di beni in autoconsumo con emissione di regolare scontrino, ed effettuare ricariche o pagamenti di utenze, scalando gli importi dalla busta paga. Era una prassi consolidata e per quello lo stipendio mensile risultava inferiore.