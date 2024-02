Dimentica la borsa alla fermata del bus e gliela rubano: rintracciato il ladro

Ceparana, 23 febbraio 2024 – Grazie alle telecamere della videosorveglianza e al celere intervento di carabinieri e polizia locale, una donna è riuscita a tornare in possesso della borsa che aveva lasciato su una panchina nelle vicinanze della fermata Stazione autobus di piazza IV Novembre a Ceparana, con dentro una somma notevole in contanti, oltre che carte di credito e documenti vari.

Salita sull’autobus che l'avrebbe riportata alla Spezia, si è accorta durante il viaggio di essere priva della borsa. Disperata, ha incrociato una volante della polizia al quale ha chiesto aiuto, ma gli agenti, giunti sul posto, hanno visto che la borsa era scomparsa. A quel punto non è restato altro che denunciare il fatto alla locale Stazione dei carabinieri e segnalare alla polizia locale di Bolano per un eventuale accertamento con la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti. E grazie proprio al controllo delle immagini si è potuto accertare lo svolgersi dei fatti, in particolare l’appropriazione della borsa con il relativo contenuto, documenti e denaro. L’azione celere della municipale nell’accertamento di come si è svolta la dinamica dei fatti, e dei carabinieri ceparanesi nel rintracciare i responsabili al proprio domicilio, ha permesso di recuperare l’intera refurtiva.

“Un ringraziamento personale – dichiara il sindaco Alberto Battilani – al comandante della polizia locale Massimo Lelli, al comandante della Stazione dei carabinieri di Ceparana Stefano Del Cocco, e ai loro collaboratori per la professionalità dimostrata. Per merito del lavoro congiunto delle forze di polizia che presidiano il territorio e all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, viviamo in una comunità più sicura. Nel corso dei prossimi mesi verrà implementato il numero di dispositivi di sorveglianza sul territorio in quelle zone strategiche oggi ancora sprovviste”. Marco Magi