Dilettanti, ansia da regole Zavorre per le associazioni

Calcio dilettantistico che trema, è in arrivo dal 1° luglio la nuova riforma dello statuto dei lavoratori dello sport che cambierà diverse cose, in modo peggiorativo per le associazioni dilettantistiche che già così fanno molta fatica ad andare avanti.

Fino a ieri la maggior parte delle Asd (Associazioni sportive dilettantistiche) erano veramente gestite da volontari e appassionati. Non sarà più così. Purtroppo o per fortuna lo dirà il tempo. Cambieranno molte cose, dall’inquadramento dei collaboratori, alla figura del lavoratore sportivo, alle mansioni di segretario e impiegato. Insomma in sintesi, più aziende che associazioni sportive come siamo abituati a conoscere. E la maggior parte delle Asd in questo ginepraio di normative, non sanno come devono comportarsi.

A tale proposito, il dottor Giorgio De Lucchi, un’istituzione per il mondo delle Asd sportive, organizza un seminario il 17 giugno a Sarzana, nella Sala della Repubblica dalle ore 9,30 alle 12,30 (costo iscrizione 10 euro) per parlare di tutti gli adempimenti che entreranno in vigore e che già fanno tremare le società. Sarà coadiuvato dalla dottoressa Giulia Bancalari, esperta nel diritto dei lavoratori sportivi.

I contenuti della giornata saranno, per quanto riguarda l’aspetto della riforma degli statuti del lavoro sportivo, tenuti dal dottor De Lucchi: quadro generale delle riforme in vigore dal 1° luglio, il nuovo registro Ras, in sostituzione di quello del Coni, le nuove regole delle attività secondarie e il loro nuovo regime fiscale. La parte molto più complessa tenuta dalla dottoressa Bancalari sarà: inquadramento dei lavoratori sportivi, i contratti da co.co.co., occasionali, subordinati, le partite Iva, gli adempimenti previdenziali e fiscali. Il lavoro dei segretari e impiegati e come cambia la loro figura, i nuovi volontari, i costi da sostenere e le differenze tra le vecchie e nuove regole.

Insomma non sarà semplice per tante piccole società stare alle nuove regole, e già molte hanno deciso che chiuderanno i battenti. Una di queste è il Pegazzano, che ha già dichiarato che non si iscriverà al prossimo campionato e chiuderà i battenti. Ma siamo solo all inizio. Quindi chi vuole capire bene cosa fare, cosa non fare e come farlo, può partecipare all’incontro. Appuntamento il 17 giugno, dove molte domande troveranno risposte. Iscrizioni entro il 10, per informazioni inviare una mail a [email protected]

Marco Zanotti