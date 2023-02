Difesa del suolo, contributi revocati

I Comuni ottengono un contributo ma poi non lo spendono o, peggio, eseguono i lavori ma non rendono conto del proprio operato all’ente che ha rilasciato il contributo, facendo scattare la revoca d’ufficio del finanziamento. Una pratica purtroppo sempre più comune, e che ha portato per l’ennesima volta la Regione Liguria a revocare la concessione di sostegni economici agli enti comunali, e tra questi ce ne sono diversi dello Spezzino. Questa volta, i fondi sono quelli stanziati nel 2021 per la manutenzione ordinaria delle opere di difesa del suolo: piccole somme messe a disposizione di gran parte dei Comuni liguri per far fronte alla manutenzione del territorio in vista del periodo invernale. Tra gli enti premiati col contributo regionale, anche Carro, Follo, Lerici e Riomaggiore, che hanno ricevuto somme comprese tra 6mila e 12mila euro per gli interventi minuti sui propri territori. Qualcosa però è andato evidentemente storto, se la Regione nei giorni scorsi ha deciso di revocare la concessione dei finanziamenti ai quattro Comuni spezzini. Una decisione arrivata dopo i numerosi solleciti operati dagli uffici regionali, rimasti tuttavia lettera morta. Come da regolamento infatti i Comuni sono tenuti alla realizzazione e alla rendicontazione dei lavori eseguiti entro la data fissata dalla stessa Regione. Tuttavia, entro la fine della scorsa estate nessuno dei quattro Comuni spezzini pare aver risposto ‘presente’, con la Regione che lo scorso ottobre ha avviato il procedimento per la revoca dei contributi, sollecitando gli enti comunali. "Nonostante i ripetuti solleciti, non è pervenuto da parte dei Comuni alcun riscontro, né risulta in altro modo che i lavori abbiano avuto inizio" di legge nel decreto regionale, con la Regione che ha dunque revocato i contributi: 7815,67 euro a Carro, 11.649,64 euro a Follo, 8920,04 euro a Lerici, e 6197,95 euro a Riomaggiore. Complessivamente sono dodici i Comuni liguri per i quali è scattata la revoca del contributo, per una somma complessiva di poco inferiore ai 100mila euro. mat.mar.