Dieci associazioni trovano casa Gli spazi concessi dal Comune "Una mano alle realtà no profit"

Dieci associazioni trovano ‘casa’. Il Comune della Spezia ha concluso in questi giorni l’assegnazione in concessione a società senza scopo di lucro del territorio alcuni locali di proprietà comunale. "Le associazioni svolgono un importante lavoro a favore di tutta la comunità ed è fondamentale che siano sempre sostenute. Quella che presentiamo oggi è un’azione concreta dell’amministrazione per supportare le realtà non profit e le loro attività". Per l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi sono "azioni di buona amministrazione, attraverso l’utilizzo dei beni pubblici per scopi meritevoli di sostegno. In questo modo non solo sosteniamo le importanti attività sociali svolte dalle associazioni a favore della collettività, ma valorizziamo anche degli spazi che altrimenti rischierebbero l’abbandono". La concessione dei locali avrà una durata di sei anni con possibilità di rinnovo. Alla cooperativa Cocea è stato assegnato un locale in via del Canaletto, nella stessa via un’altro locale è stato assegnato all’associazione Papà separati Liguria. Quattro invece gli spazi affidati all’interno dell’ex biblioteca Beghi, rispettivamente alla Società dei Concerti, ad Aidea La Spezia, all’associazione nazionale Carabinieri e all’associazione Astrofili spezzini. All’ex Arcimboldo di via dei Pioppi, il locale al primo piano è stato concesso alla Casa delle Donne, mentre un analogo spazio al piano terra dell’ex palazzina del Colonnello, sempre in via dei Pioppi, è stato affidato all’associazione Betania Amici del Sermig. Nello stesso edificio, una porzione di stanza al piao terra è stato assegnato alla Nave di Carta. Infine, un locale situato in via Padre Giuliani è sato affidato all’Asd basket giovani Claudio Papini Uisp.