Dieci anni di Outlet Village: "Dalla parte del territorio"

Le cifre comandano, ma per il Brugnato 5 Terre Outlet Village e la sua gestione, le prime dieci candeline significano soprattutto legame con il territorio e le persone. È su questo il focus in occasione della conferenza per il primo anniversario tondo di questo polo commerciale, costituito da 80 negozi su 20mila mq di superficie e oltre 400 persone impiegate, l’85% delle quali donne e il 50% originarie del territorio prossimo all’alta Val di Vara. "Il centro in dieci anni ha registrato performance che hanno portato al raddoppio dei ricavi. Dal 2014 al 2019, l’Outlet Village ha prodotto una crescita media del fatturato del +13%. Trend positivo confermato anche negli anni post pandemia con un +10% dal 2020 al 2024" sono i dati snocciolati. I visitatori sono stati 20 milioni in totale, la ‘occupancy’ nell’insediamento commerciale il 98% e la crescita economica e lavorativa, anche sulle ali di investimenti nella formazione per circa 200mila euro, ha rispettato le previsioni dello studio di fattibilità realizzato dal Politecnico di Milano nel 2010. "Il reddito derivante dall’occupazione si attesta sui 6.800.000 di euro; la quota riferita strettamente alle persone impiegate provenienti dalla Val di Vara corrisponde a 3.260.000" spiegano. "Persone e territorio sono sempre state al centro del nostro progetto, fin dalla sua ideazione – ha sottolineato Marina Acconci, amministratore delegato della proprietà San Mauro Spa.

Non solo shopping, perché l’Outlet di Brugnato ha sempre strizzato l’occhio al sociale e all’ambiente: collegamenti ecosostenibili fra il centro e Brugnato, pannelli fotovoltaici, riciclo delle acque piovane a fini irrigui e ancora, il protocollo d’intesa fra San Mauro Spa e sindacati, lo sportello per i servizi di patronato e consulenza fiscale, il Luna Blu Ristorante, primo gestito da ragazzi con autismo, in una struttura del genere, la lotta alla violenza di genere. Spazio anche a spettacolo e cultura, con la rassegna gratuita Summer Nights, che ha portato big della musica nella piazza dell’outlet e la Val di Vara Gallery, per promuovere eventi e territorio. Per il futuro è il nuovo gestore Promos Srl a tracciare la rotta. "Territorio e turismo" le due anime del piano in avvio annunciate dal presidente Carlo Maffioli. Ampliamento, nuovi ristoranti con valorizzazione dell’enogastronomia locale, accordo con Trenitalia per un nuovo servizio intermodale, apertura di un centro fitness da giugno e in estate un parco acquatico a basso impatto ambientale.

