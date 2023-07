Diciotto progetti per Castè Idee nel borgo-laboratorio

Castè non solo scrigno dell’arte ma anche laboratorio dell’architettura per fare tesoro delle antiche costruzioni e dare loro un futuro, tra recupero e soluzioni innovative all’insegna di gusto, condivisione e sostenibilità.

Così il borgo-perla del comune di Riccò del Golfo - sulle pendici interne dei rilievi delle Cinque Terre, posto quasi a vedetta del Golfo della Spezia - consolida la sua vocazione di crocevia di persone creative, i residenti che lo hanno salvato dall’abbandono e trasformato in location di grande appeal turistico.

Oggi, con una mostra a cielo aperto dal nome evocativo Amphiorama, la restituzione di un grande lavoro: quello compiuto negli ultimi quattro mesi da diciotto studenti della facoltà di Architettura dell’Università del Liechtenstein.

Dallo studio sul campo agli elaborati il processo è stato breve ma stimolante, per gli studenti e gli stessi abitanti proprietari degli immobili, indotti a sognare dopo l’esito dei confronti. L’operazione didattica, dal valore pilota, è stata guidata da due docenti: Anna Lohs e Alberto Alessi; lui è un profondo conoscitore del territorio per effetto della presenza nella seconda dimora a Tramonti e dell’indole esplorativa alla ricerca dei luoghi dell’anima

"Castè è un borgo dove le storie individuali e collettive possono essere rese visibili, ricostruite, interpretate e condivise grazie all’architettura" dice. Oggi la dimostrazione, sullo sfondo di un ambizione: alimentare il recupero dell’esistente e il turismo consapevole. I progetti si sono concentrati su alcuni luoghi chiave: il pendio naturale e terrazzato tra Castè Sottana e Cà Sorvane, le vecchie stalle, il Boschetto. Diciotto le idee partorite. Si va, ad esempio, dall’albergo tematico dedicato alla riscoperta della sensorialità ad un centro studi per la raccolta-esposizione della storia locale, da una residenza per artisti alla galleria diffusa generabile con le opere da loro realizzabili ispirandosi al territorio. Un assaggio della prospettiva viene dagli artisti coinvolti da Marco Natale nella realizzazione di opere che impreziosiscono la prima parte del sentiero 501 che da Castè porta a Riomaggiore. Il processo è avviato. Passa dal Comune di Riccò del Golfo e del sito Unesco, sullo sfondo dell’assedio turistico alle 5 Terre. Sgravarle è un’opportunità per la Val di Vara. L’iniziativa accademica gode del patrocinio dell’Ordine degli Architetti. I progetti saranno apprezzabili fino al 2 settembre. In parallelo un concorso per selezionarne quattro.

Corrado Ricci