Dibattito sulle donne giovedì al Sunspace

Organizzato da Fidapa Bpw Italy sezione della Spezia, con il patrocinio della Consulta femminile, è in programma giovedì, a partire dalle 17.30, al Sunspace di via Sapri, l’evento ‘Storie di donne: i diritti negati’. "Sarà incentrato sui diritti (spesso ancora da acquisire) delle donne", spiegano i promotori. Ad aprire l’incontro sarà l’intervista alla dottoressa Floriana Lunardelli, psicologa, spezzina di origine ma che opera a Genova, autrice del libro ‘A porte chiuse - Violenza domestica e dipendenza affettiva. Volti del male contemporaneo’. Seguirà la proiezione di un video di Roberto Vendasi, ‘La fuga nell’armadio’, su testo di Simona Albano inerente al tema e, a seguire, sempre di Albano, un monologo a cura di Susanna Sturlese ‘Come lavatrice, muta’. Saranno poi sul palco Elisa Romano, presidente Consulta, e Valentina Bosello di Amnesty international. Al termine ci sarà una lettura di poesie di Antje Stehn, artista, performer, poetessa tedesca che opera a Milano, molto impegnata sul fronte dei diritti e delle donne. L’evento è inserito nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata internazionale della Donna, del giorno successivo.