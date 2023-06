’Dialoghi Inter-generazionali’ Antiche note nella villa romana

Dopo il concerto inaugurale della famosa violinista bresciana Elisa Citterio, la rassegna musicale ‘Dialoghi Inter-generazionali’ propone oggi, alle 17.30, il secondo appuntamento alla Villa romana del Varignano vecchio. L’antica cisterna, particolarità del sito archeologico, si riempirà ancora di note e questa volta saranno quelle di antichi strumenti a pizzico magistralmente suonati dal musicista ravennate Davide Fabbri. Un’occasione unica per vedere ed ascoltare il liuto rinascimentale, la tiorba e la chitarra barocca. In un continuo dialogo di musica e parola, Davide Fabbri saprà affascinare il pubblico spiegando e suonando antiche melodie. E saranno ancora generazioni a confronto: aprirà infatti il concerto la giovane Catherine Sletner, liceale del Capellini-Sauro e studentessa di chitarra all’istituto superiore di studi musicali Boccherini di Lucca. Dialoghi Inter-generazionali è un’iniziativa di ClassicaMente 4.0, progetto dell’associazione Crescere insieme con la Musica – realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia e patrocinato dai Comuni di Spezia, Porto Venere e Pontremoli, e dalla Consulta provinciale femminile. È prevista anche una visita guidata, curata dal direttore della villa. Inoltre, in collaborazione con La Nave di Carta, in concomitanza dei concerti in villa, è prevista l’apertura de Il Cantiere della Memoria in via Libertà 119 a Le Grazie, con trasmissione del video ‘Il mio nome è Odisseo’ di Jole Rosa e Lorenza Sala. Gli eventi di ClassicaMente 4.0 sono gratuiti previo pagamento biglietto di ingresso alla Villa romana(3 euro, a 2 il ridotto). I posti sono limitati, la prenotazione è necessaria scrivendo a [email protected] o tramite Whatsapp al 333 4101503.

m. magi