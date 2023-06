Dialoghi d’autore al Santuario

Nella sala convegni del Santuario Francescano di Gaggiola, oggi alle 18.30, l’associazione Le Spugne organizza la presentazione del libro ‘In perfetta letizia - L’itinerario spirituale di San Francesco d’Assisi’, di Francesco Coniglione, edito da Tipheret Editore. Dialogheranno con l’autore, Egidio Banti (in foto)e fra Gianluigi Ameglio, con il coordinamento di Alessia Canaccini, presidente delle Spugne. "Mai come in questo inizio di secolo, con le tensioni e le nubi oscure che appannano il futuro del mondo – spiega Coniglione – l’insegnamento di Francesco d’Assisi è stato così attuale. Esso sembra provenire da un uomo di un altro mondo, ma riesce ancora a parlare al cuore e alla mente degli uomini di questo mondo, affannati nelle loro quotidiane attività e troppo spesso inconsapevoli di ciò che sta oltre i beni materiali che affannano la loro vita. Non è un caso che l’attuale papa abbia voluto prendere il nome di Francesco".