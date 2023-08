"Di Bonaventura ultimo ospite della Kermesse a La Spezia"

Daniele Di Bonaventura con la Hyperion Ensemble omaggeranno, stasera alle 21.30 in piazza Europa, il grande compositore e musicista argentino Astor Piazzolla. L’unione di jazz e tango darà il via a uno spettacolo unico che chiuderà la 55esima edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia. Compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista, di Bonaventura ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata, pur avendo una formazione musicale di estrazione classica iniziata a soli 8 anni con lo studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra. La carriera artistica del marchigiano vanta, dagli esordi, circa una trentina di dischi pubblicati per editori ed etichette discografiche di tutto rispetto nel panorama internazionale. Ha suonato, registrato e collaborato con tantissimi artisti tra i quali Enrico Rava, Paolo Fresu, Oliver Lake, David Murray. La Hyperion Ensemble, dal canto suo, vanta più di 1000 concerti in giro per il mondo. Per info contattate il 0187 727521 o inviare una mail a [email protected] Biglietti al botteghino del Teatro Civico (8.30-12.30) o su Vivaticket.it.