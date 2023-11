Detenuto sorpreso dalla polizia penitenziaria a rifornirsi di droga nascosta dentro a un cestino

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno sorpreso il detenuto nel piazzale interno della casa circondariale di Villa Andreino, durante lo svolgimento dei lavori di pulizia, mentre prendeva un pacchetto da un cestino.

Lo hanno seguito e perquisito, trovandogli addosso della sostanza stupefacente, nello specifico venti grammi di hashish e dieci compresse di colore bianco Subutex del peso di quattro grammi che aveva occultati all’interno del retto, poi otto grammi di cocaina nascosti negli slip.

Aveva anche un involucro contenente polvere bianca del peso inferiore al grammo nella tasca dei pantaloni.

Protagonista Salvatore Coco,39 anni, che deve scontare sei anni di carcere per altri reati. Ieri mattina è comparso in tribunale davanti al giudice Marinella Acerbi che ha convalidato l’arresto effettuato dalla polizia penitenziaria per la detenzione degli stupefacenti. L’avvocato di fiducia Raffaella Nardone ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al 18 gennaio 2024.