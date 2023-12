Desy e Mina. I Baby Gate allo Smood

Un’altra artista di grandissimo livello come Mina avrà il suo tributo allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana. Saranno infatti di scena, stasera a partire dalle 22 (dalle 20.30 la cena), per la prima volta, i Baby Gate. Il tributo alla famosa Tigre di Cremona, è stato ideato dalla cantante Denise D’Andrea (nella foto) nel 2018. Il progetto Baby Gate nasce dalla passione che Desy ha sempre nutrito verso Mina, Cantante da sempre simbolo del panorama nazionale e ritenuta anche all’estero, una delle voci più importanti e prestigiose. Accompagnata da Massimo Avolio alla batteria, Gino Pasquini al piano e Nino Pellegrini al contrabbasso, Desy trasporterà i presenti nelle magiche atmosfere che la grande Mina nazionale ha sempre saputo trasmettere. Un’altra perla si aggiunge quindi, alla collezione già nutrita, che calca ed ha calcato il palco del music live spezzino di via Vecchia, con la direzione artistica di Stefano Ricci. Ulteriori informazioni sono disponibili al numero 328 7671213.