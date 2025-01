Turista tedesco derubato a Spezia ritrova a Carrara la bici da 5mila euro grazie al Gps

La Spezia, 14 ottobre 2021 – Gli rubano la bicicletta alla Spezia, ma grazie al Gps viene rintracciata a Carrara e restituita al proprietario.

Nel tardo pomeriggio di ieri, si è presentato negli uffici della questura un turista tedesco per denunciare il furto della proprio mezzo a due ruote: l’uomo, che si era recato in visita alle Cinque Terre con la propria famiglia, aveva posteggiato nella tarda mattina il proprio Van nel parcheggio sotterraneo della stazione di La Spezia Centrale, a cui aveva assicurato al portellone posteriore, con appositi lucchetti di sicurezza, tre biciclette di consistente valore economico. Verso le 18,15, al suo rientro, ha riscontrato la rottura del lucchetto di sicurezza ed il furto di una delle tre biciclette. Trattandosi di una bici di consistente valore (circa 5.000 euro), era munita di un rilevatore Gps installato all’interno del meccanismo di movimento dei pedali e quindi, l’immediata analisi della tracciatura del percorso effettuato dal mezzo, ha portato a constatare che era stato trasportato a Carrara su un treno e che si trovava al momento in una via ben precisa.

A quel punto è stata interpellata la Questura di Massa che ha provveduto ad interessare la stazione carabinieri competente per territorio, e nel giro di pochi minuti si è recuperato il mezzo nei pressi di una attività commerciale.

Nell’odierna mattinata la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre sono ancora in corso accertamenti sull’autore del furto da parte della squadra mobile della questura spezzina.

Marco Magi