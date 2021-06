La Spezia, 5 giugno 2021 – Riproduce il pass invalidi della nonna, ventenne nei guai. Nella mattinata di ieri, durante il normale servizio, una pattuglia della polizia locale ha notato una Volkswagen Up in sosta all’interno di uno stallo riservato agli invalidi in via Nazario Sauro, al cui interno si trovava esposto, nel cruscotto lato conducente, un pass rilasciato dal Comune di Pisa, con scadenza il 25/06/2025. Dopo un’attenta osservazione del contrassegno agli agenti sono sorti dubbi sull’autenticità, tanto da far presumere che si trattasse di una riproduzione scannerizzata e plastificata dell’originale. Dai successivi accertamenti effettuati tramite la centrale operativa del nuovo comando di viale Amendola, è emerso che il contrassegno era intestato ad un’anziana residente in Toscana. La titolare, contattata, ha riferito di trovarsi a Livorno, dichiarando poi di aver provveduto a riprodurre una copia del contrassegno invalidi (scannerizzazione e plastificazione) circa due anni fa, col timore che lo asportassero dal proprio veicolo in sosta e, successivamente, di aver consegnato personalmente la riproduzione alla nipote.

Mentre gli agenti erano ancora intenti ad effettuare gli accertamenti di competenza, è arrivata una spezzina ventenne, proprietaria dell’auto. A questo punto, avendo la possibilità di effettuare un attento esame visivo dell’ologramma piazzato sulla parte anteriore laterale destra, si è appurato che effettivamente non riproduceva la luce cangiante e rifrangente anticontraffazione. Si è avuta quindi la conferma del falso materiale dell’atto ed alla ragazza veniva immediatamente contestata la violazione al Codice della Strada con apposito verbale.

Dalle successive indagini è emerso come la ragazza avesse ricevuto dalla nonna la riproduzione del pass in data imprecisata e di aver esposto il permesso sul cruscotto dell’autovettura la sera prima, per parcheggiarla negli stalli riservati agli invalidi.

A questo punto la giovane è stata accompagnata al Comando per procedere alla redazione degli atti di rito, con il conseguente immediato sequestro del pass falsificato e la denuncia per il reato di falso.

“La lotta agli abusi nei confronti dei diritti che sono garantiti alle categorie protette, e in particolare agli invalidi – affermano dalla polizia locale spezzina - costituisce una nostra priorità. I controlli proseguiranno ed anzi saranno ulteriormente intensificati nel periodo estivo, con l’auspicio che l’intensa azione repressiva contribuisca a interrompere le condotte antisociali rilevate”.

Su questo tema l’assessore alla Sicurezza e sanità spezzina Filippo Ivani ha dichiarato: “Sono soddisfatto del continuo lavoro della polizia locale per la lotta contro i pass invalidi abusivi. Avere il pass invalidi è un diritto per le persone che hanno davvero delle problematiche, ma chi opera abusi è giusto sia perseguito con fermezza, perché è una mancanza di rispetto per chi invece è costretto ad averlo. Per me è un privilegio essere l’assessore di riferimento della polizia locale e vedere donne e uomini così attivi sulla sicurezza ed il rispetto delle regole mi rende sempre di più orgoglioso”.