Denunce ancora in forte crescita

Crescono nuovamente in provincia le denunce per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il picco del 2021 e la diminuzione avvenuta nel 2022, nel 2023 le segnalazioni all’Autorità giudiziaria fatte dalle forze dell’ordine sono di nuovo in aumento. Secondo i dati diffusi dalla Prefettura, nel 2021 le denunce furono 207, 130 nel 2022, mentre lo scorso anno 163. Un dato che è la cartina di tornasole non solo della grande “domanda“ di sostanze che c’è in provincia, ma anche e soprattutto del lavoro quotidiano messo in campo dalle forze dell’ordine, che anche su input della Prefettura negli ultimi anni hanno incrementato presenza e risultati nelle piazze spezzine dello spaccio. Stabili le denunce per la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti: nel 2021 furono 14, 12 nel 2022 e 13 nel 2023. Aumentano, invece, le segnalazioni alla Prefettura per l’uso personale di sostanze stupefacenti. Nel 2021 sono state 326, nel 2022 342, lo scorso anno addirittura 408: è questo, un altro segnale inequivocabile dell’uso di sostanze stupefacenti in provincia. Gran parte delle segnalazioni riguarda l’utilizzo di cannabis, seguita dalla cocaina, ma tra gli assuntori permane un zoccolo duro che consumano eroina. Un trend in aumento che riguarda purtoppo anche i giovani: lo scorso anno sono state ben 45 le segnalazioni per uso personale di droghe che hanno riguardato i minori, con il dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Un attenzione, quella delle forze dell’ordine, che non si limita al contrasto dello spaccio ma che ha potenziato anche i controlli sulle strade. Nell’ultimo anno, nonostante gli accertamenti piuttosto complessi, sono state ben 15 le patenti sospese a carico di altrettamenti automobilisti sorpresi al volante sotto l’effetto di droghe.

mat.mar.