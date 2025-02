Deiva ’Libriamoci’ con le scuole. Racconti di animali e fantasia

Il Comune di Deiva Marina, nell’ambito delle attività messe in calendario come ‘Città che Legge’ ha aderito anche quest’anno all’11ª edizione di ‘Libriamoci’, campagna nazionale di promozione alla lettura. Le iniziative in programma si svolgeranno in collaborazione con la scuola primaria e la coordinatrice Angela Telera, con due incontri. Appuntamento lunedì, con il primo alle 9, quando le classi prima e seconda delle elementari ascolteranno dalla voce di Miria Gomboli, ex insegnante nel plesso scolastico deivese, le divertenti storie ambientate nel mondo della natura e tratte dal volume ‘Racconti di animali’: un’antologia di racconti per imparare ad amare l’ambiente che ci circonda, il nostro mare e il rispetto verso gli animali. Nella seconda parte della mattinata, alle 10.30, toccherà invece alle classi terza, quarta e quinta con la lettura del testo ‘Il Giardiniere dei sogni’ di Claudio Gobbetti e illustrato da Diyana Nikolova, un viaggio fantastico per aprire le porte della fantasia con una storia bellissima sull’amore per i libri.